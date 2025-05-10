"Ну, держитесь": Захарова высмеяла попытки Запада перебить Парад Победы "сборищем" во Львове

Мария Захарова сравнила Парад Победы в Москве с мероприятием во Львове.Встреча глав МИД стран Евросоюза во Львове 9 Мая была призвана перебить медийный эффект от Парада Великой Победы в Москве, только масштабы этих мероприятий несравнимы.
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