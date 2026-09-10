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Царьград

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Минобороны РФ: за сутки сбиты 1030 беспилотников и ракета "Нептун"

Минобороны РФ: за сутки сбиты 1030 беспилотников и ракета "Нептун"

Русские войска за сутки сбили ракету "Нептун" и 1030 беспилотников, уничтожили три катера ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

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