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РПЦ: сожительство незамужних пар – злостный грех

РПЦ: сожительство незамужних пар – злостный грех

Совместная жизнь вне брака и измена в нём — грех, пишет издание «Кулик» отметив, почему в церкви считают такую жизнь неправильной и ведущей в ад.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Ну да. Как же без документального соединения ответственности, оснований для дележа имущества и взыскания алиментов. А сколько вариантов по поручительству... :-)
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12 час.
Meerflieger
&quot;...И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле...&quot;(с) (Бытие 1:27-28)     Ну и ГДЕ тут про брак?🤔😉😃
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10 час.

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