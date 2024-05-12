РПЦ: сожительство незамужних пар – злостный грех

Ну да. Как же без документального соединения ответственности, оснований для дележа имущества и взыскания алиментов. А сколько вариантов по поручительству... :-)

Meerflieger

"...И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле..."(с) (Бытие 1:27-28) Ну и ГДЕ тут про брак?🤔😉😃