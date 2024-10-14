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Мода и Шоу-бизнес

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«Вы можете выяснить сами»: актёр Дон Чидл — о статусе фильма «Войны в доспехах» от Marvel

«Вы можете выяснить сами»: актёр Дон Чидл — о статусе фильма «Войны в доспехах» от Marvel

Про фильм «Войны в доспехах» уже давно не было слышно. Во время недавнего интервью актёр Дон Чидл, играющий Джеймса Роудса в киновселенной Marvel, рассказал о статусе проекта, чтобы зрители понимали, стоит ли ждать ленту вообще.

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