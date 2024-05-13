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Велимир Перасович: «Не позволили сопернику эффективно действовать на нашем щите, набирать легкие очки в быстрых отрывах»

Казанский клуб одолел «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинала (85:68) и сравнял счет в серии (2-2).

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