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Царьград

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Российская армия остановила наступление ВСУ в Курской области: потери складывают 65 тыс.

Российская армия остановила наступление ВСУ в Курской области: потери складывают 65 тыс.

Российские войска остановили наступление ВСУ в Черкасском Поречном, Курская область. Боец 30-го мотострелкового полка рассказал о героизме российских бойцов.

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