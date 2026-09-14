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Царьград

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Студентов медколледжа в Кузбассе выгнали из общежития из-за клопов

Студентов медколледжа в Кузбассе выгнали из общежития из-за клопов

В общежитии Анжеро-Судженского медицинского колледжа возникла конфликтная ситуация, связанная с появлением клопов.

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