Макрон призвал к перемирию между Украиной и Россией во время Олимпийских игр

Франция предоставит Украине дополнительную военную помощь в ближайшие дни и недели, как и обещал президент Франции Эммануэль Макрон своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в недавнем телефонном разговоре.
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