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«Попадают под шквальный огонь и гибнут». Российская армия окружила ВСУ в Нью-Йорке. Как противник в панике несет потери?

«Попадают под шквальный огонь и гибнут». Российская армия окружила ВСУ в Нью-Йорке. Как противник в панике несет потери?

Окруженные Российской армией военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике несут большие потери при попытке выбраться оттуда.

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