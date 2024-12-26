Программный подход: Москва стимулирует нежилое строительство — как и зачем

Программа создания мест приложения труда даст столице почти 4 млн квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости, построенной жилыми девелоперамиВ 2024 году в столице был отменен повышенный инвестиционный платеж при строительстве и реконструкции административных зданий внутри Третьего транспортного кольца.
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