Программный подход: Москва стимулирует нежилое строительство — как и зачем

Программа создания мест приложения труда даст столице почти 4 млн квадратных метров коммерческой и социальной недвижимости, построенной жилыми девелоперамиВ 2024 году в столице был отменен повышенный инвестиционный платеж при строительстве и реконструкции административных зданий внутри Третьего транспортного кольца.