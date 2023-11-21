МИД Турции: переговоры контактной группы по Газе пройдут в Москве

Контактная группа по урегулированию в секторе Газа, созданная на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, 21 ноября проведет переговоры в Москве, заявили в министерстве иностранных дел Турции.
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