12 марта в выставочном комплексе «Гостиный Двор» торжественно открылась международная выставка легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA — ключевое событие отрасли, объединяющее производителей, дизайнеров, ритейлеров и экспертов модного бизнеса.
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