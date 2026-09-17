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Путин: инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%

Путин: инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%

Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

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