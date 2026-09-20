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За рубежом на выборах в ГД на 19:00 мск проголосовало более 212 тысяч человек

За рубежом на выборах в ГД на 19:00 мск проголосовало более 212 тысяч человек

За границей на выборах в Госдуму на 19:00 мск проголосовало более 212 тыс. человек. Об этом заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов, выступая в ЦИК России.

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