Apple выпустит умные очки и наушники с камерами

Компания Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов. Гурман выяснил, что в корпорации запланировали разработку умных очков, которые станут дешевой альтернативной гарнитуры Vision Pro.
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