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Лебеф о Месси: «Бить пенальти решает он сам, не Скалони. Я бил в «Челси» 5,5 лет, хотел тренер этого или нет. Игроки договаривались перед матчем – все зависит от ощущения»

Экс-защитник сборной Франции Франк Лебеф высказался о Лионели Месси в качестве основного пенальтиста команды Аргентины .

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