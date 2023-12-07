Reuters: Украина подала запрос США на поставки F-18 и вертолетов Apache

Украина обратилась к США с просьбой предоставить различные виды нового вооружения. Информацию о данном запросе передали представители украинского военного ведомства на закрытой сессии конференции по оборонной тематике в Вашингтоне.
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