360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

В Подмосковье Общественная палата и партии договорились о наблюдении за выборами

В Подмосковье Общественная палата и партии договорились о наблюдении за выборами

Общественная палата Московской области и региональные отделения ключевых политических партий подписали соглашение об информационном взаимодействии и совместном общественном наблюдении на выборах в Единый день голосования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии