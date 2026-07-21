В Подмосковье Общественная палата и партии договорились о наблюдении за выборами

Общественная палата Московской области и региональные отделения ключевых политических партий подписали соглашение об информационном взаимодействии и совместном общественном наблюдении на выборах в Единый день голосования.
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