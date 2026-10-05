Leonard Nimoy Starred In A Forgotten TV Adaptation Of A Famous Dystopian Sci-Fi Novel

Leonary Nimoy's status within the sci-fi genre extended beyond Star Trek. He also played the villain in a film version of Aldous Huxley's most influential book.
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