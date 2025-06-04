Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине — Трамп его понял

Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине — Трамп его понял

Fox News уверяет, что в Вашингтоне крайне недовольны диверсиями Украины В состоявшемся вечером 4 июня телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом (позвонил Трамп), президент России, в числе прочих тем, поднял и террористическое нападение на российские аэродромы ВКС, пообещав обязательно ответить.

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