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Русское оружие

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📹❗️Детальные кадры удара Су-34НВО по одному из корпусов завода "Мотор-Сiч" с

📹❗️Детальные кадры удара Су-34НВО по одному из корпусов завода "Мотор-Сiч" с применением авиабомб ФАБ-500Т в планирующей управляемой модификации с комплектами УМПК.

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