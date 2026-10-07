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Додик поздравил Путина с днем рождения и назвал его другом сербского народа

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом сербского народа.

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