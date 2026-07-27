Трамп показал спасителя Америки

Леша и Лора Мусликовы

"Президент США Дональд Трамп объявил себя «Спасителем Америки» и «защитником всего мира». ..... Приходится все таки признать, что Трамп тупой, беспринципный, напыщенный индюк со стажем. Все позитивное, дальновидное, да и просто умное, что ему приписывают американские, европейские и наши (такие, к сожалению, есть) жополизы, не соответствует действительности. Одно то что он принимает у себя идеологического фашиста, практического террориста, наркомана со стажем, хренового актёришку и нулевого "президента", о чем то с ним ведёт переговоры, говорит о том что Трамп слаб умом и не может отличить дерьмо от конфеты. А если внешние обстоятельства заставляют его делать это, то Америка выходит слаба, а он ещё более позорный и гнусный тип. Интересно узнать у "Спасителя Америки", кто нападал на Америку за последние 250 лет? Ну погрызли они друг друга. Жаль что не догрызли. Грабёж, убийства, работорговля, обманы, "каштаны" чужими руками, разжигание войн, терроризм под чужими флагами - вот фундамент на котрором они пока стоят. Но уже не очень прочно. "Король сделки" - еще один титул Трампа. ТРАМП И СДЕЛКА - якобы одно целое. А поскольку эти два слова, написанные большими буквами и буква"И" между ними одно целое попорбуйте и произнести их слитно. Интересный эффект получается. Не очень культурно- литературный, но вполне дополняющий портрет "Спасителя Америки". Ну и далее: Черверостишье написанное в первую каденцию "Спасителя Америки" в 2016 г.:- Не надо щёки раздувать, Вращать зрачками нет резона, Коль можешь только издавать, Никчёмный звук пустого звона.