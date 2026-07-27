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Трамп показал спасителя Америки

Трамп показал спасителя Америки

Президент США Дональд Трамп объявил себя «спасителем Америки» и «защитником всего мира». Соответствующие посты он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
&quot;Президент США Дональд Трамп объявил себя «Спасителем Америки» и «защитником всего мира». ..... Приходится все таки признать, что Трамп тупой, беспринципный, напыщенный индюк со стажем. Все позитивное, дальновидное, да и просто умное, что ему приписывают американские, европейские и наши (такие, к сожалению, есть) жополизы, не соответствует действительности. Одно то что он принимает у себя идеологического фашиста, практического террориста, наркомана со стажем, хренового актёришку и нулевого &quot;президента&quot;, о чем то с ним ведёт переговоры, говорит о том что Трамп слаб умом и не может отличить дерьмо от конфеты. А если внешние обстоятельства заставляют его делать это, то Америка выходит слаба, а он ещё более позорный и гнусный тип. Интересно узнать у &quot;Спасителя Америки&quot;, кто нападал на Америку за последние 250 лет? Ну погрызли они друг друга. Жаль что не догрызли. Грабёж, убийства, работорговля, обманы, &quot;каштаны&quot; чужими руками, разжигание войн, терроризм под чужими флагами - вот фундамент на котрором они пока стоят. Но уже не очень прочно. &quot;Король сделки&quot; - еще один титул Трампа. ТРАМП И СДЕЛКА - якобы одно целое. А поскольку эти два слова, написанные большими буквами и буква&quot;И&quot; между ними одно целое попорбуйте и произнести их слитно. Интересный эффект получается. Не очень культурно- литературный, но вполне дополняющий портрет &quot;Спасителя Америки&quot;. Ну и далее: Черверостишье написанное в первую каденцию &quot;Спасителя Америки&quot; в 2016 г.:- Не надо щёки раздувать, Вращать зрачками нет резона, Коль можешь только издавать, Никчёмный звук пустого звона.
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1 м.
Александр Попов
КЛОУН,без мозгов. ЗЕЛЯ показал: ПРИДУРКИ пользуются спросом. 😡😡😡
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1 м.
Анатолий Рябенко
У Трампа шизофрения зашкаливает. Гитлер такого себе не позвалял. США за свои 250 лет сущствования провела на чужих территориях 169 воин, переворотов и грабежей. Трамп не успев освоиться президентом заявил о присоединении к США Мексики, Гренландии, Венесуэлы, Канады  .... . Возмущение многих стран мира  приостановило прыть Трампа.
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1 м.