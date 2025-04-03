Microsoft закрыла воронежское подразделение по неизвестным причинам

Всего в России у «Майкрософта» было 8 филиалов — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре (их закрыли в декабре 2024 года), а также 5 подразделений — в Москве, Воронеже, Владивостоке, Красноярске и Ярославле (закрыты в январе 2025 года).