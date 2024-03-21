Путь в никуда. Б/УССР тайно вступает в ЕС Оказывается б/УССР тихой сапой подобралась ко вступлению в Европейский Союз, но его «управители» пока держат это в тайне, считая, что распространение такой информации приведет к серьезному осложнению социально-политической обстановки.
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