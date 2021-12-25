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Как королевские семьи празднуют Рождество

Как королевские семьи празднуют Рождество

Какие рождественские традиции есть у королевских семей?За неделю до праздника королева Елизавета II отправляется в Норфолк, чтобы провести Рождество в семейном кругу в поместье Сандрингем, настроиться на нужный лад и обрести душевное равновесие.

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