МО: ВС РФ сорвали семь атак ВСУ у Торского выступа и Серебрянского лесничества

Начальник пресс-центра группировки российских войск "Центр" Александр Савчук заявил ТАСС, что подразделения ВС РФ сорвали семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады специального назначения "Азов" на Краснолиманском направлении.
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