В Камчатском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в причинении телесных повреждений

Оперуполномоченные УМВД России по Камчатскому краю и УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому задержали трех иностранных граждан, которые подозреваются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
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