Доплата за «Монстра» – 300 тыс. рублей. Раскрыта стоимость совершенно нового Haval F7 (Haval Monster) для России

Нынешний Haval F7, собираемый на заводе под Тулой, доживает последние месяцы: в июне 2024 года на российском предприятии наладят производство совершенно нового Haval F7 (в Китае он известен как Haval Monster).
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