McDonald's закрывает проект по внедрению ИИ для приёма заказов — ИИ слишком часто ошибаетсяПопулярная сеть питания McDonald’s прекращает тестирование технологии автоматизированного приёма заказов (AOT) в своих ресторанах на основе искусственного интеллекта из-за ошибок в заказах.
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