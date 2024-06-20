McDonald's закрывает проект по внедрению ИИ для приёма заказов — ИИ слишком часто ошибаетсяПопулярная сеть питания McDonald’s прекращает тестирование технологии автоматизированного приёма заказов (AOT) в своих ресторанах на основе искусственного интеллекта из-за ошибок в заказах.