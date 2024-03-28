Владимир Путин обосновал отсутствие намерения воевать с НАТО соотношением оборонных расходов США и РФ

Президент также отметил, что если бы после развала Советского Союза выстраивались бы новые отношения в сфере безопасности в Европе, «ничего подобного сегодняшнему бы не было»Сайт президента РФ читайте на monocle.
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