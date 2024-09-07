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СЦКК: ВСУ за сутки 26 раз атаковали ДНР и выпустили 81 боеприпас, есть раненные

СЦКК: ВСУ за сутки 26 раз атаковали ДНР и выпустили 81 боеприпас, есть раненные

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ произвели 26 обстрелов территории Донецкой Народной Республики.

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