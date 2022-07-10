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Военнослужащие ВВО научили юнармейцев Хабаровского края работать с поисковым оборудованием

Военнослужащие ВВО научили юнармейцев Хабаровского края работать с поисковым оборудованием

Целью мероприятия стало обучение юнармейцев поисковым исследованиям, направленным на получение новых знаний путем изучения и анализа новых объектов и территорий.

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