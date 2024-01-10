У немцев снова чешутся руки?

Владимир Карпов

Согласен с Вами полностью !!! Бесхребетность нашего руководства просто поражает, так как своей мягкотелостью поощряют врага на безнаказанное убийство наших солдат и гражданских лиц !!! А все эти отговорки типа "мы не такие, по гражданским не бьём" - это просто какой-то наивный детский лепет !!! Если из этого исходить, то например полицейский должен просто стоять, читать мораль и стыдить убийцу, который на глазах этого полицейского убивает его жену и детей - ведь по такой логике полицейский не может действовать так жестоко, как убийца, и не должен уничтожать убийцу, который на его глазах убивает его жену и детей ...!!! Идёт война, поэтому такие отговорки - это ведь какая-то идиотская логика !!! Нас Запад откровенно убивает, а мы в ответ "А мы не такие, мы в ответ вас убивать не будем". Тьфу, блин, просто слов нет от такой идиотской ситуации ...!!! Да мы в ответ на гибель наших должны десятикратно отвечать, причём адекватно отвечать, нанося неприемлемый ущерб врагу, чтобы у врагов надолго отпала охота на нас нападать. И лучше всего применять по врагу его же методы, чтобы враг на собственной шкуре испытал все последствия своих преступлений !!!