Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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У немцев снова чешутся руки?

У немцев снова чешутся руки?

Депутаты Бундестага и ведущие политики Германии призывают наносить удары по России Андрей Соколов    Как видно, в Германии забыли про 1945 год? По крайне мере ее депутаты, сидящие в здании берлинского Рейхстага, над которым в том году взвилось Красное знамя нашей Победы.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Согласен с Вами полностью !!! Бесхребетность нашего руководства просто поражает, так как своей мягкотелостью поощряют врага на безнаказанное убийство наших солдат и гражданских лиц !!! А все эти отговорки типа &quot;мы не такие, по гражданским не бьём&quot;  - это просто какой-то наивный детский лепет !!! Если из этого исходить, то например полицейский должен просто стоять, читать мораль и стыдить убийцу, который на глазах этого полицейского убивает его жену и детей - ведь по такой логике полицейский не может действовать так жестоко, как убийца, и не должен уничтожать убийцу, который на его глазах убивает его жену и детей ...!!! Идёт война, поэтому такие отговорки - это ведь какая-то идиотская логика !!! Нас Запад откровенно убивает, а мы в ответ &quot;А мы не такие, мы в ответ вас убивать не будем&quot;. Тьфу, блин, просто слов нет от такой идиотской ситуации ...!!! Да мы в ответ на гибель наших должны десятикратно отвечать, причём адекватно отвечать, нанося неприемлемый ущерб врагу, чтобы у врагов надолго отпала охота на нас нападать. И лучше всего применять по врагу его же методы, чтобы враг на собственной шкуре испытал все последствия своих преступлений !!!
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10 час.
Александр Салтановский
А ежели Россия прямо по нынешнему рейхстагу вот так возьмёт и пизданёт, &quot;Кинжалом&quot; или ещё чем, думаю у нас найдётся чем и они не смогут с этим ничего сделать,  как на это будут реагировать те кто там штаны просиживает не зная истории, не представляя, что произошло в 45-м, может всё таки стоит хотя бы краткий курс по истории пройти и ознакомиться с результатом последнего &quot;дранг нах остен&quot;?!
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9 час.
Severyanin
У Циммерман с собутыльниками не руки чешутся, а Arsch!
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9 час.

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