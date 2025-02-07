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Во Франции обнаружили саркофаги возрастом около 1,3 тысячи лет

Во Франции обнаружили саркофаги возрастом около 1,3 тысячи лет

Figaro: во Франции нашли девять саркофагов возрастом около 1,3 тысячи лет На юго-западе Франции при раскопках в городе Бордо археологи обнаружили девять саркофагов возрастом около 1,3 тысяч лет, сообщила газета Figaro.

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Комментарии
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Boris Borisov
Уже и во Франции обнаружили захоронение УКРОВ !!!!    Ну, а , кто же это если не они? 1300 лет всё же  ! Тогда, ведь ,на этой территории была Украйина !  !!!   Францюзы потомки укров !    Это же ВСЕМ ясно !!!!
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