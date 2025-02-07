Во Франции обнаружили саркофаги возрастом около 1,3 тысячи лет

Figaro: во Франции нашли девять саркофагов возрастом около 1,3 тысячи лет На юго-западе Франции при раскопках в городе Бордо археологи обнаружили девять саркофагов возрастом около 1,3 тысяч лет, сообщила газета Figaro.
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