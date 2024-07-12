Агропром Казахстана: за какие рога взять «быка» нерешенных проблем?

Сергей СМИРНОВ Министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров 24 июня на правительственном часе в Мажилисе рассказал об основных проблемах отрасли, среди которых – несоответствие официальных показателей реальным, т.
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