Александр Стуглев: Россия станет перспективным партнером для стран вне рынка США

Зарубежные компании будут искать новые рынки сбыта Россия станет более интересным партнером для государств, которые потеряли рынок Соединенных Штатов, сообщил в интервью РИА Новости директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
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