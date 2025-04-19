Четыре года славы и потерь.

17 апреля в рамках проведения областного методического семинара ´Актуальные вопросы организации киновидеообслуживания населения в регионе´ и премьерного показа документальной кинодилогии режиссера Александра Анисимова о геноциде белорусского народа ´Лагеря смерти´ учреждение культуры ´Централизованная библиотечная система г.
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