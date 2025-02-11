Экстренные отключения света в Украине: что случилось с энергосистемой?

На Украине введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений в энергосистеме. Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил срочные меры.
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