Виктория Боня шокирована, как американцы избавляются от людей

Модель Виктория Боня рассказала, как в США сокращают население. В новом выпуске шоу «Злые языки» на платформе Rutube, известная телеведущая Виктория Боня поделилась своими беспокойствами относительно своей дочери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии