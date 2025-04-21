WSJ: США предлагают передать под их контроль территорию вокруг ЗАЭС

Не уточняется, в каком именно формате мог бы осуществляться контроль США считают, что одним из условий, которое могло бы способствовать урегулированию украинского конфликта, могло бы стать присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) с установлением над ними контроля Вашингтона.