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Аргументы и Факты

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DOGE: США собирались потратить 10 млн долларов на обрезание в Мозамбике

DOGE: США собирались потратить 10 млн долларов на обрезание в Мозамбике

Департамент по государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, сообщил о том, что Вашингтон холтел потратить 32 млн долларов на добровольное обрезание мужчин в Мозамбике и инклюзивность молдавских выборов.

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