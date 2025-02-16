Департамент по государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый бизнесменом Илоном Маском, сообщил о том, что Вашингтон холтел потратить 32 млн долларов на добровольное обрезание мужчин в Мозамбике и инклюзивность молдавских выборов.
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