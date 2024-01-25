На Украине погибло 38 наёмников из Белоруссии

В зоне СВО продолжают гибнуть граждане Белоруссии, воюющие в составе ВСУ.Как сообщают украинские СМИ, два гражданина Белоруссии, состоявшие в добровольческих иностранных вооруженных формированиях, погибли в середине января, однако информация об этом появилась только сейчас.
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