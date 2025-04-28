Автоэксперт счёл точечным повышение штрафов за вождение электросамокатов детьми

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что кикшеринговые компании утроили штрафы за управление электросамокатами несовершеннолетними.
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