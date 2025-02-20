Точка отсчета: в Крыму назвали переломный момент в отношениях с Киевом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Возвращению Крыма в состав России предшествовал целый ряд событий, а точкой невозврата стало нападение украинских неонацистов на крымчан, которые возвращались домой с "антимайдана".
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