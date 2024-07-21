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Царьград

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"Ельцин одобряет": Байден стал мемом после выхода из предвыборной гонки

"Ельцин одобряет": Байден стал мемом после выхода из предвыборной гонки

Байден объявил о выходе из предвыборной гонки и тут же стал мемом. Над американским президентом смеются как в России, так и в США.

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