Президент Ниинистё рассказал, как Путин воспринял идею Финляндии вступить в НАТО

Саули Ниинистё поделился деталями последнего разговора с президентом России, который состоялся весной прошлого годаПрезидент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Merkur рассказал, как прошёл его последний разговор с Владимиром Путиным.
Саули Ниинистё поделился деталями последнего разговора с президентом России, который состоялся весной прошлого годаПрезидент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Merkur рассказал, как прошёл его последний разговор с Владимиром Путиным.
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