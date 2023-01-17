Царьград

5 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    Медведчуку не верю ни на йотуКого на самом дел...
  • Серж Южанин
    Мечты и грезы....Зеленский выступи...
  • Ирина Евженко
    Ага,казахи юрты несокрушимости на усраине устанавливают.....А в России бабки зарабатывают....Неправильно это как то, ...Вскрылось реально...

Президент Ниинистё рассказал, как Путин воспринял идею Финляндии вступить в НАТО

Президент Ниинистё рассказал, как Путин воспринял идею Финляндии вступить в НАТО

Саули Ниинистё поделился деталями последнего разговора с президентом России, который состоялся весной прошлого годаПрезидент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Merkur рассказал, как прошёл его последний разговор с Владимиром Путиным.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх