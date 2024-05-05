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Петербургский дневник

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Сотрудники Росавиации провели сбор средств для бойцов СВО

Сотрудники Росавиации провели сбор средств для бойцов СВО

Такие акции гражданские авиаторы проводят регулярно Сотрудники Южного, Приволжского, Уральского, Тюменского, Западно-Сибирского МТУ Росавиации, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ГосНИИ ГА, ФКП «Аэропорты Севера», ФКУ «Южный АПСЦ» провели очередную акцию по сбору средств в поддержку бойцов СВО.

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