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МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией

МИД Польши предложил Венгрии покинуть ЕС ради союза с Россией

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский, реагируя на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о лицемерной антироссийской политике Варшавы, предложил Будапешту покинуть ЕС и НАТО ради «союза» с Россией.

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