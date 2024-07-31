Следователь осужден за извлечение выгоды из влияния. Он признал свою вину

19 июля 2024 года Кишиневский суд, офис Буюканы, вынес приговор по уголовному делу, переданному в суд Антикоррупционной прокуратурой, в отношении действий старшего следователя Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, обвиняемого по статье 326 часть (1) Уголовного кодекса об извлечении выгоды из влияния.